SASSUOLO-ATALANTA: STASERA SFIDA DECISIVA – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di stasera contro il Sassuolo: una partita apertissima sotto tutti i punti di vista nella quale un successo può consentire alla Dea di salire al secondo posto in classifica. Ovviamente è un contesto dove servirà dare tutto per portare a casa i tre punti. Ovviamente gli orobici non saranno soli in campo, soprattutto dal punto di vista del tifo. Il popolo atalantino in vista di Sassuolo-Atalanta è intenzionato a sostenere la squadra fino all’ultimo respiro con grandissimo entusiasmo: contando che martedì ci sarà il debutto casalingo in Champions League.

SASSUOLO-ATALANTA: LA SITUAZIONE

ENTUSIASMO PRE CHAMPIONS, MA SERVE FARE UN PASSO ALLA VOLTA – Il sostegno atalantina e l’intera città di Bergamo sta vivendo un sogno ad occhi aperti, ed è per questo che una stagione come questa (contando anche dei momenti di difficoltà) bisogna viverla sotto tutti i punti di vista. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia ci sarà l’ennesima invasione nerazzurra con tanti tifosi dell’Atalanta al seguito degli uomini di Gasperini: per l’esattezza ci saranno più di mille tifosi nel settore ospiti e si prospetta un grandissimo tifo. Sperando di uscire con un risultato molto positivo.