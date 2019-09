Sassuolo-Lazio Primavera TIM streaming e diretta tv Sportitalia, oggi 15 settembre dalle 11. Si ritorna in campo con la Primavera 1, dopo un’estate ricca di match precampionato ed amichevoli tra le varie partecipanti al torneo. Tra le sfide in programma c’è quella tra i neroverdi e i blucelesti: pochi i cambi in rosa per la squadra emiliana, con il gruppo dei 2000 e 2001 confermato quasi in blocco e una compagine, dall’età media non proprio bassa per una Primavera ma sicuramente esperta. I laziali, dopo l’anno di purgatorio nel Torneo B allora allenati da Bonacina, è risalita nell’Elite del calcio giovanile, cambiando innanzitutto l’allenatore, ora Menichini. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni e come seguire la gara in diretta tv e streaming.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO: Russo, Shiba, Aurelio, Nagy, Pilati, Artioli, Marginean, Ahmetaj, Manzari, Mattioli, Pellegrini. All.: Turrini

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO: Alia, Kalaj, Armini, Cipriano, Falbo, Bianchi, Minala, Czyz, De Angelis, Nimmermeer, Cerbara. All.: Menichini

Questa la terna arbitrale di Sassuolo-Lazio Primavera TIM: arbitra l’incontro il sign. Emanuele Frascaro della sezione AIA di Firenze, coadiuvato dagli assistenti della sezione AIA di Perugia Andrea Bianchini e Antonio D’Angelo.

Sassuolo – Lazio Primavera TIM sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia



La telecronaca della partita – dalle 11.00 in diretta tv e streaming su Sportitalia – sarà di Francesco Letizia, affiancato nel commento tecnico da Andrea Dossena

Come tutta la stagione del Campionato Primavera 2018/2019, anche quest'anno tutte le gare del campionato Primavera TIM potranno essere seguite in diretta, in chiaro ed in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre, SI Calcio e SI Smart). Lo scontro tra i giovani neroverdi e i blucelesti potrà essere seguito anche in streaming gratis su Sportitalia.it, sito ufficiale della stessa emittente. Calcio d'inizio in programma alle ore 11.00.