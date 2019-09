Serbia-Portogallo, spareggio verso gli Europei. 4.a giornata del Gruppo B delle Qualificazioni Europei 2020. Alle ore 20.45 scenderanno in campo la Serbia e il Portogallo. Si gioca allo stadio Raiko Mitic, meglio conosciuto come Marakana, di Belgrado. Il Gruppo B è comandato dall’Ucraina con 10 punti, poi Serbia e Lussemburgo con 4, Portogallo 2 e chiude la Lituania con 1 punto. Ricordiamo che si qualificano per gli Europei le prima due classificate. Le due nazionale dunque si apprestano a scendere in campo in un vero e proprio spareggio. La capolista Ucraina andrà a giocare in Lituania e con una vittoria potrebbe mettere una seria ipoteca sul primo posto. Trasferta rischiosa per il Portogallo, che è campione d’Europa in carica.

Serbia-Portogallo, le probabili formazioni. QUI SERBIA – Il c.t. serbo Tumbakovic si dovrebbe affidare al collaudato 4-4-2 con il fiorentino Milenkovic in difesa al fianco di Spaijc e il romanista Kolarov sulla fascia sinistra. In mezzo al campo ci sarà il laziale Milinkovic-Savic, fiancheggiato da Matic. Davanti la coppia Mitrovic-Jovic. QUI PORTOGALLO – Anche Fernando Santos dovrebbe optare per un 4-4-2, con l’ex juventino Cancelo nel ruolo di terzino destro. In attacco scontata la presenza di Cristiano Ronaldo. Con il fenomeno della Juventus ci dovrebbe essere spazio per Joao Felix, gioiellino dell’Atletico Madrid.

Serbia-Portogallo, come seguire il match in tv e streaming

Serbia-Portogallo, info streaming e tv. Al momento non ci sono dirette tv o streaming sui canali italiani per seguire il match. L’andamento della partita potrà essere seguito sui social ufficiali delle due nazionali. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 20.45. L’altra partita del Gruppo B, Lituania-Ucraina, si gioca alle ore 18. Un piccolo vantaggio per Serbia e Portogallo, che sapranno cosa avrà fatto la capolista del loro raggruppamento di qualificazione a Euro 2020.

L’ultimo precedente di Serbia-Portogallo è dell’ottobre 2015, vinsero i lusitani per 2-1. All’andata di queste Qualificazioni Europei 2020 c’è stato un pareggio per 1-1, con vantaggio serbo firmato da Tadic e pareggio portoghese di Pereira.