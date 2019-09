E bene si, la Puglia regala il primato in solitaria all’Inter di Antonio Conte , grazie alla sorprendente vittoria del Lecce di Liverani sui granata allo Stadio Olimpico GrandeTorino per 2 a 1.

Anche se è troppo presto per tirare un bilancio, possiamo affermare che i nero-azzurri sono la squadra più unita ed organizzata della serie A.

Dopo 3 giornate con il secondo miglior attacco (7 reti) e la miglior difesa, ex-equo con i cugini del Milan, (1 rete subita)l’Internazionale si colloca prepotentemente in vetta.

Il Torino alla vigilia del posticipo, sembrava dovesse fare man bassa dei salentini, che grazie alla bella prova di ieri sera, hanno sovvertito il pronostico portandosi prima in vantaggio con l’ex Cagliari Farias al 35mo del pt., successivamente raggiunti da Belotti su rig. al 58mo del s.t. e infine bomber Mancosu metteva dentro il goal vittoria dopo una respinta di Sirigu su sassata di Tachtsidis da fuori area al 73mo st.; precludendo così la gioia dei granata di poter assaporare il primato in campionato dopo 26 anni di vacche magre.

Ai giallorossi va il merito di aver giocato con impegno e dedizione durante tutto l’incontro, mentre per Mazzarri è stato l’ennesimo salto di qualità mancato, così come accadeva spesso nella passata stagione per via degli innumerevoli pareggi ottenuti.

A dire il vero, ci sarebbe stata anche la possibilità del pareggio nel finale, ma il var non ravvedeva gli estremi del rigore e dopo 11min. di recupero, terminava il match per la gioia dei Leccesi e la disperazione dei piemontesi.

Tra le squadre di vertice manca all’appello la Juventus, che ha ancora bisogno di tempo per assimilare gli schemi di Sarri e il pareggio di Firenze non è da buttare vista la ottima prova dei Commisso-boys.

Il Napoli ancora non sembra la corazzata dei tempi addietro ma con più impegno, sopratutto mentale, potrà lottare fino alla fine per un posto in paradiso.

Il Milan pur giocando male, si ritrova a 6pt.senza brillare e, solo il tempo, potrà farci capire di che pasta sarà la squadra di Giampaolo.

Gli orobici di Gasperini sono sempre il miglior spot calcistico per la nostra nazione, i quali, di domenica in domenica, affrontano sempre con grande autorevolezza e consapevolezza nei propri mezzi qualsiasi avversario e 6pt in 3 gare, sono ottimi anche in previsione del debutto di domani in champions.

Per quanto riguarda la Roma anche se ha messo dentro la palla 4 volte in 21 minuti, subisce sempre il rientro degli avversari, che non trovano difficoltà a perforare la rete capitolina e, i campionati in Italia, così come i piazzamenti di rilievo, si ottengono con difese bunker , ma dopo tre giornate tutto è migliorabile e il giudizio sulla squadra di Fonseca viene rimandato a dopo gli scontri con le big.

La sorpresa è sicuramente il Bologna, che si trova appaiata al secondo posto con le Zebre a 7 punti, e’ da libro cuore la rimonta di Brescia da 3 a 1 a 3 a 4, facilitata dall’espulsione di Dessena sul finire del primo tempo, che ha spianato la strada al ribaltamento del risultato con dedica finale al condottiero Sinisa raggiunto fin sotto l’ospedale.

La Lazio sembra aver trovato nella Spal la sua bestia nera , sconfitta nel finale come accadde lo scorso anno, dopo aver dominato in lungo e in largo nel primo tempo non è riuscita a chiudere il match dopo il vantaggio di Immobile, permettendo agli spallini di pareggiare prima con bum-bum Petagna e poi nel finale di essere superati da super Kurtic , che portavano così a casa i primi 3 pt. della stagione, e se hai un mister come Semplici non c’è mai da stupirsi per queste imprese.

Genova,Verona e Brescia sembrano essere le più convincenti come team e grinta per fare una stagione tranquilla senza pathos.

I lombardi e i veneti non hanno portato punti a casa solo perché hanno giocato in 10 contro 11 per oltre un tempo e nel calcio moderno al 99% se resti con un uomo in meno è la fine.

Il Genoa invece è stato piegato dalla prodezza di Zapata allo scadere della partita, dopo che gli stessi liguri erano riusciti a pareggiare il goal di Muriel ,al 92mo. su rigore del forte Criscito.

Delle 7 squadre a 3 punti quelle più enigmatiche ed imprevedibili sono senza dubbio il Parma e il Lecce, capaci di vittorie fuori casa incredibili e di sconfitte interne senza logica e razionalità, ma il calcio é bello proprio per questo motivo.

L’Udinese sembra molto tonica e tosta e rispecchia il carattere del proprio allenatore Tudor,che dovrà lavorare molto sulle motivazioni dei suoi giocatori fuori casa , comunque fino a prima dell’espulsione di De Paul non stava sfigurando a San Siro al cospetto dell’armata interista.

Il Sassuolo ha ritrovato il suo fuoriclasse Berardi autore di 5 reti in 3 partite ma la difesa è da registrare, perché altrimenti i goal dello stesso attaccante saranno vani.

Per la Fiorentina invece é solo questione di qualche periodo di rodaggio perché possiede troppe qualità per continuare ad occupare la penultima posizione in classifica e Il patron Rocco Commisso insieme al bravo tecnico Montella, possono dormire sonni tranquilli.

Il fanalino di coda è la Sampdoria,che, attualmente, sembra la squadra peggiore sia per gioco che per organizazzione ma con un grande tecnico come Di Francesco, la rotta può cambiare da una giornata all’altra, però la società deve fare il suo, trasmettendo serenita’ e fiducia a tutto il gruppo blucerchiato , e se non dovesse avvenire il passaggio di proprietà, bisognerà mettere mano al portafoglio e rafforzare la rosa, perché il solo mister non puo’ fare miracoli( quelli solo il Signore puo’ farli).!!!!