Serie A, duro colpo alla pirateria: la GDF chiude 114 siti illegali. Cosa rischiano i trasgressori?

Stop alla pirateria, mega operazione della Guardia di Finanza. In Italia sono sempre di più i consumatori che disdicono l’abbonamento alle pay tv per sottoscrivere Iptv illegali che offrono la visione dei canali di Sky, DAZN e Netflix ad una cifra compresa tra i 10 e i 15 euro mensili. Il fenomeno è sempre più crescente, 4,6 milioni di abbonamenti illegali, e sta causando conseguenze economiche negative in tutto il settore. I ricavi sottratti dalla pirateria sono stimati sopra il miliardo di euro, con 5.700 posti di lavoro a rischio e una perdita di PIL pari a 369 milioni di euro. La Lega Serie A ha lanciato la campagna “La pirateria uccide il calcio” ed ha iniziato una lotta contro il sistema truffaldino che sta avendo i suoi primi frutti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Guardia di Finanza di Roma ha scoperto e bloccato 114 siti internet che offrivano illegalmente la visione in streaming di eventi sportivi con un vero e proprio palinsesto di facile accessibilità per gli utenti. L’operazione denominata Free Football ha portato così al sequestro preventivo su ordinanza della procura di Brescia.

La pirateria è illegale, l’entità del reato. Si rischiano fino a 5 anni di carcere e un’ammenda amministrativa fino a 15.000 € per chi distribuisce il servizio illegalmente. Invece gli utenti finali, qualora scoperti dalla Polizia Postale e dalla Guardia di Finanza, sono accusati di violazione di diritto d’autore stabilito dall’articolo 171 e rischiano fino a 3 anni di carcere più un’ammenda amministrativa che varia dai 2.500€ ai 26.000€.