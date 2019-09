Serie A, il canale DAZN sbarca su Sky dal 20 settembre: tutte le info per abbonarsi, si parte con Milan-Inter

DAZN su Sky, ora è ufficiale. Dopo mesi di trattative è finalmente arrivata una svolta nel mondo delle pay-tv che farà tanto piacere ai tifosi italiani. A partire dal 20 settembre la piattaforma di streaming del gruppo Perform sbarcherà sul palinsesto Sky con il canale DAZN 1 (tasto 209 del telecomando). La novità sarà disponibile per tutti i clienti della pay tv di Comcast che sono in possesso di Sky Q, My Sky HD o Sky HD e che potranno così vedere tutte le partite della Serie A sul satellite. Il canale dovrebbe proporre tutto il meglio della programmazione DAZN con due partite alla settimana del campionato di Serie B e gli eventi sportivi più rilevanti fino al 2021. L’inizio sarà con il botto: il 21 settembre è in programma il derby Milan-Inter, uno dei big match che la piattaforma di streaming avrebbe dovuto trasmettere in esclusiva nel corso della Serie A 2019/20.

DAZN su Sky dal 20 settembre, le info per abbonarsi. Il lancio del nuovo canale ci sarà ufficialmente tra venti giorni, ma il servizio potrà essere attivato online a partire dal 4 settembre nella sezione Sky Fai Da Te tramite sito o app. La visione di DAZN 1 sarà gratuita fino al 2021 per tutti gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport da almeno tre anni e iscritti a Sky Extra, circa 1,5 milioni su 5 totali. Per tutti gli altri clienti Sky il canale costerà 7,99 euro mensili invece di 9,99 ( gli abbonati solo a Sky Calcio da tre anni avranno i primi tre mesi gratuiti). Per i clienti è necessario sottoscrivere un account DAZN prima di attivare l’offerta, mentre coloro che sono già registrati riceveranno un codice via sms. Per qualsiasi informazione il sito di Sky propone un video illustrativo con tutti i dettagli del nuovo canale.