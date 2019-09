Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla seconda giornata. Dopo appena due turni di campionato trascorsi, al comando del girone H di Serie D ci sono ben 3 squadre con 6 punti, si tratta di Bitonto, Brindisi e Fasano. Partendo in ordine, i neroverdi di Taurino hanno superato al ‘Città degli Ulivi’ il Gladiator per 2-0 grazie alle reti di Piaterno e Biason; il Brindisi ha battuto di misura la Nocerina 1-0 allo stadio Franco Fanuzzi ed infine il Fasano ha espugnato il ‘Giovanni Paolo II’ di Nardò battendo i leccesi 0-1 solo nel finale. Immediatamente dopo le 3 capolista, c’è la Gelbison che ha ottenuto un buon punto sul campo dello stadio ‘D’Angelo’ d’Altamura. La 2.a giornata del girone H di Serie D si era aperta sabato pomeriggio con l’anticipo Sorrento-Francavilla terminato 1-1. Nel big match del 2° turno importante vittoria esterna del Taranto 0-1 contro il Casarano, mentre il Foggia ha battuto 2-0 l’Agropoli e il Val d’Agri ha sconfitto 1-0 il Gravina, rinviata a mercoledì 25 settembre la sfida tra Andria e Cerignola.

Serie D girone H, 3.a giornata. Il big match di questo turno di campionato è la sfida del ‘Vito Curlo’ di Fasano tra i padroni di casa e il Bitonto, infatti entrambe le squadre hanno 6 punti in classifica e sono a punteggio pieno; il terzo incomodo, il Brindisi, sarà ospite dell’ostico campo ‘Capozza’ di Casarano. Farà l’esordio in questo campionato il Cerignola dopo la sentenza del Tar di lunedì scorso che ha condannato la squadra del patron Grieco a restare in Serie D, infatti gli ofantini esordiranno al ‘Monterisi’ contro il Val d’Agri; le altre due favorite di questo campionato, Taranto e Foggia, se la vedranno rispettivamente contro il Nardò allo ‘Iacovone’ e contro la Nocerina in trasferta. La Gelbison, quarta in classifica, farà visita al Francavilla in Sinni sul terreno del ‘Fittipaldi’. Gli altri match in programma sono: Agropoli-Altamura; Gladiator-Andria e Gravina-Sorrento.

Ecco tutto il programma odierno:

Agropoli-Altamura (ore 15);

Cerignola- Val d’Agri (ore 15);

Casarano-Brindisi (ore 15);

Francavilla-Gelbison (ore 15);

Gladiator-Andria (ore 15);

Gravina-Sorrento (ore 15);

Nocerina-Foggia (ore 15);

Fasano-Bitonto (ore 16);

Taranto-Nardò (ore 16).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla seconda giornata. Dopo due giornate di campionato, in testa al girone I di Serie D ci sono tre squadre con 6 punti a punteggio pieno, si tratta di Acireale, Palermo e Biancavilla. L’Acireale ha vinto 1-2 in trasferta sul campo dell’ A.C.R Messina ma a quanto pare si andrà verso lo 0-3 in favore degli ospiti perchè i padroni di casa avevano schierato un calciatore che non aveva scontato 2 turni di squalifica, si tratta del difensore Cannino dell’Acireale; il Palermo con qualche difficoltà ha superato allo stadio ‘Barbera’ il San Tommaso 3-2 ed infine il Biancavilla ha superato di misura il Roccella per 1-0. Dopo le prime tre squadre a punteggio pieno con 6 punti, sono 4 le squadre che inseguono a 4 punti, si tratta dell’ F.C Messina, vittorioso in trasferta 2-4 contro la Palmese; il Licata, che ha superato 3-2 la Cittanovese; il Savoia che ha vinto sempre con il punteggio di 3-2 contro il Castrovillari ed infine il Corigliano che ha superato 2-1 il Ragusa. Nelle altre gare, da registrare il successo del Giugliano 2-0 contro il Troina e la vittoria del Nola sul Marsala per 1-0.

Serie D girone I, 3.a giornata. In questo turno di campionato il Palermo sarà ospite del Roccella, mentre la sorpresa di questo avvio di stagione, il Biancavilla, farà visita al Licata. Alto impegno in trasferta per l’altra eventuale capolista (al momento non è omologato il risultato di domenica scorsa), l’Acireale, che sarà ospite del Castrovillari. Tra le inseguitrici, oltre a Licata-Biancavilla, l’F.C Messina ospiterà il Corigiliano, mentre il Savoia sarà impegnato in trasferta contro il Ragusa. Gli altri match in programma sono: Cittanovese-Nola; Marsala-Giugliano; San Tommaso A.C.R Messina e Troina-Palmese.

Ecco tutto il programma odierno:

Castrovillari-Acireale (ore 15);

Cittanovese-Nola (ore 15);

F.C Messina-Corigliano (ore 15);

Licata-Biancavilla (ore 15);

Ragusa-Savoia (ore 15);

Marsala-Giugliano (ore 15);

Roccella-Palermo (ore 15);

San Tommaso-A.C.R Messina (ore 15);

Troina-Palmese (ore 15).