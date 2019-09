Serie D, girone H

Serie D girone H, il punto sulla terza giornata. Dopo tre giornate di campionato al comando nel girone H di Serie D c’è solo una squadra ed è il Fasano che in uno dei big match di giornate batte 1-0 il Bitonto ed appunto diventa la capolista solitaria di questo girone H. La sorpresa di questo avvio di campionato è il Gelbison che si trova al 2° posto con 7 punti dopo il blitz 0-2 di Francavilla in Sinni. Intanto in settimana il Cerignola ha recuperato la gara con il Casarano, match della 1.a giornata e dopo aver battuto domenica il Val d’Agri, gli ofantini battono 2-1 la formazione leccese, Cerignola che sale a 6 punti e raggiunge le altre squadre con questi punti. Foggia e Taranto fanno il proprio dovere e battono rispettivamente la Nocerina in trasferta 0-2 e il Nardò allo ‘Iacovone’ per 4-0, tra le squadre a 6 punti c’è anche il Gravina che di misura (1-o) liquida la pratica Sorrento. Ecco i risultati dei restanti match: Agropoli-Altamura 0-2 e Gladiator-Andria 1-1.

Serie D girone H, 4.a giornata. In questa 4.a giornata di campionato, nel girone H spiccano essenzialmente 2 match: Andria-Casarano e Brindisi-Cerignola. Nel primo match si affrontano 2 squadre in 2 momenti diversi, la Fidelis dopo 2 turni ha 1 solo punto ma ha una partita in meno (mercoledì giocherà contro il Cerignola); mentre il Casarano dopo 3 partite giocate ha 3 punti in classifica. Nel secondo match il Brindisi dopo 2 giornate ha 6 punti ed è reduce dalla sconfitta esterna contro il Casarano, mentre il Cerignola viene da 2 vittorie consecutive in quest’avvio di campionato con una gara in meno, quella di mercoledì contro l’Andria. La capolista Fasano sarà ospite del Sorrento in una trasferta abbordabile considerando il solo punto in classifica dei campani; la seconda forza del campionato Gelbison ospiterà il Gladiator. Il Bitonto ospiterà al ‘Città degli Ulivi’ l’Agropoli, mentre il Taranto sarà ospite del Val d’Agri; interessante è il match dello ‘Zaccheria, Foggia-Gravina. Ecco gli altri match in programma: Nardò-Nocerina e Altamura-Francavilla.

Ecco tutto il programma odierno:

Nardò-Nocerina (ore 15);

Bitonto-Agropoli (ore 15);

Brindisi-Cerignola (ore 15);

Foggia-Gravina (ore 15);

Gelbison-Gladiator (ore 15);

Sorrento-Fasano (ore 15);

Val d’Agri-Taranto (ore 15);

Altamura-Francavilla (ore 15.30);

Andria-Casarano (ore 16).

Serie D, girone I

Serie D girone I, il punto sulla terza giornata. Dopo 3 giornate di campionato, nel girone I troviamo al comando Acireale e Palermo che si portano a braccetto con 9 punti in classifica ed hanno battuto rispettivamente ed in trasferta il Castrovillari 0-1 e il Roccella 0-2. Alle loro spalle con 7 punti si piazza la coppia Licata-Corigliano che vincono rispettivamente 3-0 contro il Biancavilla in casa e FC Messsina 1-2 in trasferta. In zona playoff oltre al Biancavilla, sconfitto dal Licata, si piazza il Troina che supera 2-0 la Palmese. In fondo alla classifica con 0 punti troviamo proprio la squadra di Palmi e l’A.C.R Messina, sconfitto in trasferta 2-0 dal San Tommaso. Ecco gli altri risultati: Cittanovese-Nola 0-0; Ragusa-Savoia 2-2 e Marsala-Giugliano 1-0.

Serie D girone I, 4.a giornata. In questo terzo turno di campionato impegni casalinghi per le due capolista, infatti l’Acireale ospiterà il Troina mentre il Palermo allo stadio ‘Barbera’ riceverà il Ragusa. In zona playoff impegni agevoli per Licata e Corigliano, i primi saranno impegnati in trasferta contro una Palmese ancora a secco di punti, mentre i secondi ospiteranno la Cittanovese che in quest’avvio di stagione ha raccolto un solo punto. Le due formazioni di Messina invece se la vedranno contro Castrovillari, l’A.C.R; mentre l’F.C sarà ospite del Biancavilla. Gli altri incontri in programma sono: Giugliano-San Tommaso; Savoia-Marsala e Nola-Roccella.

Ecco tutto il programma odierno: