Sicula Leonzio-Paganese streaming e diretta tv Serie C: dove vedere il match dell’8/9

Domenica 8 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match Sicula Leonzio-Paganese valido per la terza giornata del campionato di Serie C Girone C. Le due compagini si sfideranno allo stadio Angelino Nobile di Lentini. La squadra siciliana non ha disputato l’ultima partita di campionato, in trasferta contro il Teramo, perché rinviata a data da destinarsi. Gli uomini di Vito Grieco hanno, inoltre, rimediato soltanto una sconfitta alla prima giornata contro il Bari. Invece, la Paganese viene dalla entusiasmante vittoria conquistata, per 2-0, in casa, contro il Monopoli.

Di seguito i prezzi dei tagliandi per assistere dal vivo alla gara Sicula Leonzio-Paganese:

Curva Crescimanni 10€

Tribuna 16€

Tribuna Vip 25€

Settore Ospiti (senza obbligo di tessera del tifoso) 10€

* più 1,50 € per i diritti di prevendita

SICULA LEONZIO-PAGANESE: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Sicula Leonzio-Paganese in programma domenica 8 settembre alle 15:00 allo stadio Angelino Nobile di Lentini sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.