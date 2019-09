Taranto-Nardò. Alle ore 16 allo stadio ‘Erasmo Jacovone’ i padroni di casa del Taranto guidati in panchina da mister Nicola Ragno ospitano il Nardò di mister Antonio Foglia Manzillo, il match è valido per la 3.a giornata del campionato di Serie D, girone H. Gli jonici in queste prime due giornate di campionato hanno raccolto 3 punti (1 vittoria ed 1 sconfitta), infatti i rossoblù hanno perso la gara d’esordio in campionato contro il Brindisi 0-1 allo ‘Jacovone’, mentre nel turno precedente hanno espugnato con il medesimo punteggio lo stadio ‘Capozza’ di Casarano. Per quanto concerne i salentini, invece, la partenza in campionato è stata subito in salita in quanto i neretini hanno perso entrambe le gare di campionato giocate finora, all’esordio il Nardò è stato sconfitto 3-2 al ‘Vicino’ di Gravina, mentre nel turno precedente è arrivata la beffa nei minuti finali nel match contro il Fasano, perso appunto 0-1 sul terreno amico del ‘Giovanni Paolo II’. Taranto-Nardò sarà arbitrata dal signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa coaudiuvato da Vittorio Consonni di Treviglio e Matteo Cardona di Catania.

Taranto-Nardò, le parole della vigilia. Sul match contro i salentini, si è espresso in conferenza stampa il tecnico degli jonici Ragno: “Il match contro il Nardò è da prendere con le pizze, in quanto loro vengono da due sconfitte brucianti e vorranno subito riscattarsi, inoltre contro Gravina e Fasano hanno fatto molto bene. Essendo un ex della gara ed avendo vinto un campionato di Eccellenza con il Nardò, posso dire che sono stato molto bene lì. Tornando al match di domenica scorsa, è stata una vittoria pesante considerando che eravamo in dieci uomini. Domenica non ci sarà Genchi, ma non dobbiamo allarmarci, se vogliamo puntare a vincere in questo campionato tutti devono essere fondamentali alla nostra causa”(mondorossoblu.it). Per quanto concerne i granata, invece, si è espresso il portiere Alessandro Mirarco sul momento negativo della sua squadra: “Nelle prime due giornate siamo stati disattenti, nel match contro il Gravina dopo il 3-0 abbiamo reagito bene, mentre domenica scorsa siamo stati bene in campo ma abbiamo pagato la beffa nel finale. In questo turno affronteremo una grande squadra come il Taranto e dobbiamo tenerci pronti, sicuramente l’assenza di Genchi per squalifica non si farà sentire, il Taranto ha comunque un ottimo organico ed un grande allenatore come Ragno. Ho un bel ricordo della mia ex squadra, la forza di quella squadra era il gruppo. Quest’anno questo girone è molto duro, considerando che ci sarà anche il Foggia e ci sono squadre come Taranto e Cerignola che puntano alla promozione, ma occhio alle outsider” (tuttocalciopuglia.com).

Taranto-Nardò, come seguire il match in tv e streaming

Taranto-Nardò, info diretta tv e streaming. Questa gara della 3.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 16, non dovrebbe essere trasmessa da nessuna televisione, ma verrà trasmessa in differita alle ore 21.15 sul Canale 85 del Digitale Terrestre per la Puglia e la Basilicata. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine delle due squadre oppure collegarmi con Studio 100, canale 15 del digitale terrestre per la diretta stadio della partita.