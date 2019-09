Ternana-Reggina streaming e diretta tv in chiaro? Serie C, dove vedere il match 25 settembre. Il big match di oggi, valido per la 6° giornata del campionato di Serie C, sarà l’unico trasmesso alle ore 15 dei tre gironi di questa stagione. I padroni di casa, i rossoverdi, provengono dalla vittoria in casa della Sicula Leonzio per 2-1 (gol di Partipilo e Vantaggiato) e attualmente vantano la prima posizione in classifica con 12 punti; gli amaranto, dopo la vittoria secca sulla Vibonese per 2-0 sono secondi in classifica, dietro la capolista Ternana, e vantano 11 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire il match in diretta tv e streaming gratis.

Ternana-Reggina, come seguire il match in diretta streaming su Eleven Sports

Ternana-Reggina, info diretta tv e streaming. La gara di Serie C di oggi tra i rossoverdi e gli amaranto, con calcio d’inizio in programma alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports (https://elevensports.it/live/). Per guardare le partite bisognerà registrarsi in modo semplice e veloce: basterà compilare il form presente all’interno del sito di Eleven Sports.

Inoltre sarà possibile seguire una delle partite più importanti di ogni giornata LIVE e IN ESCLUSIVA anche sui profili social di Eleven

Sports (Facebook e Twitter). Come sempre si potrà seguire la sfida anche da pc, smartphone o tablet in spiaggia, al lago, in montagna od ovunque vi troviate. È disponibile inoltre su app store, play store e tutti i dispositivi android tv l’app ufficiale Eleven Sports. Ricordiamo, infine, che la partita di oggi sarà commentata da ….