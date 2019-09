Torino-Roma. Alle ore 15 il Torino di mister Marco Sesia affronta la Roma allenata da Alberto De Rossi, posticipo della 2.a giornata della Primavera 1. Quest’incontro si disputerà al centro sportivo di Vinovo in quanto il Filadelphia servirà alla Prima Squadra per prepararsi al meglio in vista del turno infrasettimanale contro il Milan. Le due squadre sono partite in modo differente in questo campionato, infatti i granata hanno perso 1-0 in trasferta contro il Napoli; mentre la Roma di De Rossi si è imposta con un netto 6-3 ai danni del Chievo. Nella passata stagione, il Torino si è classificato in 4.a posizione con 51 punti (15 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte); mentre i giallorossi si sono classificati in 3.a posizione con 55 punti (16 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Entrambe le squadre si sono qualificate per i Playoff scudetto; i granata sono stati eliminati in semifinale dall’Atalanta, mentre la Roma si è arresa sempre in semifinale ma all’Inter.

Torino-Roma, le probabili formazioni. QUI TORINO- Mister Sesia si affiderà al consueto 3-5-2 con Trombini a difendere la porta granata; i 3 difensori centrali sarano Ghazoini, Celesia e Sportelli; a centrocampo spazio per Singo, Greco, Onisa, Sandri e Ricossa; davanti dovrebbero giocare Rauti e Iago Falque, che deve recuperare la forma migliore per essere pronto per Mazzarri. QUI ROMA- De Rossi risponde con il 4-3-3 con Cardinali in porta; in difesa giocheranno Parodi che sostituirà l’infortunato Bouah, Trasciani, Santese e Calafiori; il trio di centrocampo sarà composto da Riccardi, Tripi e Bove; il tridente offensivo sarà formato da Providence, Estrella e Besuijen.

Torino (3-5-2): Trombini; Ghazoini, Celesia, Sportelli; Singo, Greco, Onisa, Sandri, Ricossa; Rauti, Iago Falque All: Sesia.

Roma (4-3-3): Cardinali; Parodi, Trasciani, Santese, Calafiori; Riccardi, Tripi, Bove; Providence, Estrella, Besuijen. All: De Rossi.

Torino-Roma, come seguire il match in tv e streaming

Torino-Roma, info diretta tv e streaming. Questo posticipo di Primavera 1, calcio d’inizio ore 15, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, da questa stagione tutti gli incontri di Primavera 1 saranno trasmessi su Sportitalia, dei match sul canale 60, altri su SI Solo Calcio per chi possiede una Smart Tv di ultima generazione. Inoltre per guardare questo match basta collegarsi sul canale 60 del digitale terrestre o guardare la gara in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.

Torino-Roma, i precedenti. L’ ultimo match in campionato tra le due squadre ha visto il Torino prevalere sulla Roma per 3 a 1 grazie alle reti di Rauti e alla doppietta di Millico, per la Roma a segno Marcucci; nel match giocato a Roma, invece, i giallorossi s’imposero con un largo 5-0. L’ultima vittoria della Roma in trasferta contro il Torino risale alla scorsa stagione con uno 0-1 di misura.