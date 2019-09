Udinese-Brescia. Alle ore 15 alla ‘Dacia Arena’ di Udine si apre la 4.a giornata del campionato di Serie A 2019-2020, ad aprire il sabato di campionato ci saranno l’Udinese guidata in panchina da Igor Tudor che ospita il Brescia allenato da Eugenio Corini. I padroni di casa nelle prime 3 giornate di campionato hanno solo 3 punti in classifica (1 vittoria e 2 sconfitte) e nell’ultimo turno hanno perso 1-0 a ‘San Siro’ contro l’Inter, gara che è stata giocata gran parte in 10 per l’espulsione di De Paul al 35′ del primo tempo per lo schiaffo rifilato a Candreva, episodio deciso grazie all’ausilio del Var. Le ‘rondinelle’ hanno gli stessi punti dei friulani (3) con 1 vittoria e 2 sconfitte, l’ultima è arrivata in modo rocambolesco domenica scorsa contro il Bologna per 3-4, infatti i lombardi a fine primo tempo erano in vantaggio 3-1 ma nella ripresa un grande Bologna ha rimontato e si è portata a casa il match. Questo confronto, dunque, è importantissimo per entrambe, sia per i bianconeri che vogliono trovare la vittoria davanti al proprio pubblico sia per il Brescia che deve riscattare il pessimo 2° tempo di domenica scorsa contro il Bologna. Udinese-Brescia sarà diretta dal signor Paolo Valeri di Roma, coaudiuvato da Valerio Colarossi di Roma 2 e Paquale Capaldo di Napoli, mentre il quarto uomo sarà il signor Lorenzo Maggioni di Lecco.

Udinese-Brescia, le probabili formazioni. QUI UDINESE- Il tecnico dei friulani Tudor insisterà con il suo 3-5-2 con Musso tra i pali; i tre centrali saranno Becao, Troost-Ekong e Samir; a centrocampo sulle corsie esterne ci saranno Stryger Larsen e Sema, mentre in mezzo al campo spazio per Mandragora, Jajalo e Fofana che cercheranno di non far rimpiangere lo squalificato De Paul; la coppia d’attacco sarà composta da Pussetto e Lasagna. QUI BRESCIA- Il tecnico delle ‘rondinelle’ Corini risponderà con il 4-3-1-2 con Joronen in porta; in difesa spazio a Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju; a centrocampo spazio per Romulo, Tonali e Bisoli; Spalek giocherà da trequartista alle spalle di Matri e Donnarumma, ancora squalificato Balotelli.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto; Lasagna. All. Tudor.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Matri, Donnarumma. All. Corini.

Udinese-Brescia, come seguire il match in tv e streaming

Udinese-Brescia, info diretta tv e streaming. Questo match della 4.a giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Udinese-Brescia, i precedenti. Fiulani e lombardi si sono affrontati ben 12 volte in Serie A, il bilancio è favorevole agli uomini di Tudor con 6 vittorie, 3 sono i pareggi e 3 le vittorie del Brescia. Nelle gare giocate a Udine (6), sono 3 le vittorie dell’Udinese. L’ultimo confronto a Udine si è giocato nel febbraio del 2001, match terminato a reti bianche.