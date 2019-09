UFFICIALE – Andrea Barzagli torna alla Juventus: ecco il suo ruolo in società

Lo ha annunciato la Juventus tramite un comunicato: Andrea Barzagli torna in bianconero. Dopo l’addio al calcio giocato, il club bianconero ha infatti annunciato ufficialmente il suo ingresso nello staff tecnico di Maurizio Sarri come collaboratore.

“Sono passati pochi mesi: il 19 maggio scorso, prima di alzare al cielo la coppa dell’ottavo Scudetto consecutivo, noi presenti all’Allianz Stadium, insieme a tutti gli juventini davanti alla televisione, ci commuovevamo nel momento del saluto al calcio di Andrea Barzagli.

Si trattava però solo di un addio al calcio giocato, e di un semplice arrivederci, fra noi: la splendida notizia, infatti, è che Andrea torna a collaborare con la Juventus.

Più precisamente

Barza sarà collaboratore tecnico della Prima Squadra, e sarà presente domani al primo suo allenamento… dall’altra parte della barricata.

Bentornato a casa, Andrea, e buon lavoro!”.

Nel proprio comunicato la Juve accoglie affettuosamente l’ex difensore. Dunque, uno dei senatori della Juventus pluricampione d’Italia dal 2012 al 2019 ritorna ufficialmente a fara parte della società bianconera, in una nuova veste. Andrea Barzagli, infatti, è ufficialmente tornato in bianconero. Il difensore, ritiratosi alla fine della scorsa stagione, vestirà di nuovo i colori della società torinese. Non da giocatore però: Barzagli farà parte dello staff di Maurizio Sarri.