Venezia-Chievo. Alle ore 18 allo stadio ‘Penzo’ il Venezia di mister Alessio Dionisi ospita il Chievo di mister Michele Marcolini per il posticipo del sabato, valido per la 3.a giornata del campionato di Serie B. Questo derby veneto sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da Dazn. I ‘lagunari’ nelle prime due giornate di questo campionato hanno raccolto 3 punti (1 vittoria ed 1 sconfitta) perdendo la gara d’esordio, giocata tra le mura amiche dello stadio ‘Penzo’, contro la Cremonese 1-2, mentre nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali, gli arancioneroverdi hanno espugnato 0-1 il ‘Provinciale’ di Trapani. I ‘clivensi’, invece, sono partiti con il freno a mano tirato considerando che i gialloblù puntano ad una pronta risalita in Serie A, infatti gli uomini di Marcolini hanno conquistato 1 solo punto in 2 giornate, i clivensi hanno perso 2-1 nella gara d’esordio sul campo del Perugia, mentre nel turno precedente hanno pareggiato al ‘Bentegodi’ 1-1 contro una diretta concorrente alla promozione come l’Empoli. Venezia-Chievo sarà diretta dal signor Riccardo Ros di Pordenone, coaudiuvato da Salvatore Affatato di Domodossola e Andrea Zingarelli di Siena, mentre il quarto uomo sarà il signor Daniel Amabile di Valdagno.



Venezia-Chievo, le probabili formazioni. QUI VENEZIA- Il tecnico dei ‘lagunari’ Dionisi opterà per il 4-3-1-2 con Lezzerini in porta; i due terzini saranno Lakicevic e Felicioli con Modolo e Cremonesi a formare la coppia centrale; in mezzo al campo spazio al trio composto da Zeculin, Vacca e Fiordilino; Aramu sarà il trequartista pronto ad ispirare i due attaccanti, Capello e il neo acquisto Montalto. QUI CHIEVO- Il tecnico degli ospiti Marcolini risponderà con il 4-3-3 con Semper in porta; la linea difensiva sarà composta da Dickmann, Leverbe, Cesar e Brivio; in mezzo al campo spazio a Garritano, Esposito ed Ivan; il tridente offensivo sarà formato da Meggiorini, Djordjevic e Pucciarelli.



Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Vacca, Fiordilino; Aramu; Capello, Montalto. All. Dionisi.

Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Brivio; Garritano, Esposito, Ivan; Meggiorini, Djordjevic, Pucciarelli. All. Marcolini.

Venezia-Chievo, come seguire il match in tv e streaming

Venezia-Chievo, info diretta tv e streaming. Questo incontro valido per la 3.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 ed è da una settimana circa scaricabile anche sulla stick Now Tv. Dazn inoltre permette un mese di visione totalmente gratuito e poi se si vuole continuare a gustare il grande calcio e non solo è possibile acquistare il ticket di 9,99 € al mese.