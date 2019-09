Verona-Udinese Probabili Formazioni (Serie A 2019-20)

VERONA-UDINESE FORMAZIONI: PARTITA FONDAMENTALE – Entrambe in una situazione diversa dal punto di vista morale, ma allo stesso tempo la voglia di portare a casa tre punti fondamentali per rilanciare la propria classifica in Serie A. Da una parte c’è il Verona a metà classifica che nonostante la sconfitta contro la Juventus ha dimostrato grande temperamento ed esprimendo un calcio bello da vedere; dall’altra c’è l’Udinese: una squadra in piena crisi con solo una vittoria nelle ultime quattro giornate. Partita apertissima? Le motivazioni sono tante e ciò potrebbe influire sul risultato del match. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e andiamo ad analizzare le formazioni di Verona-Udinese.

VERONA-UDINESE FORMAZIONI: LE SCELTE DI ENTRAMBI GLI ALLENATORI

Tra i padroni di casa torna Stepinski dopo la squalifica. Zaccagni e Verre favoriti ad agire dietro il centravanti ex Chievo, mentre le chiavi della mediana sono affidate a Faraoni, Amrabat, Veloso e Lazovic. Non ci sarà il trequartista De Paul, ma in chiave offensiva friulana ci saranno sia Pussetto che Lasagna. Sema e Stryger Larsen saranno presenti sulle fasce laterali. Chiavi della difesa a Becao, Ekong e Samir.

VERONA-UDINESE FORMAZIONI

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna