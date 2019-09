“Vinci il Derby!”: Partecipa al concorso

Registrati su vincilderby.acmilan.com, rispondi al quiz e incrocia le dita: in palio i biglietti per Milan-Inter

Partecipare è veramente molto semplice, basterà Registrarsi inserendo nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail.

Vi verrà chiesto di rispondere a tre domande sul Derby di Milano, le cui risposte non influiranno sull’assegnazione o meno dei premi.

Dopo aver completato la registrazione sarà immediatamente comunicata l’eventuale vincita del premio messo a disposizione. Nel caso di mancato successo, si avrà una seconda possibilità di vittoria con l’estrazione del 18/09/2019 che metterà in palio il secondo premio.

Ecco i due premi in palio:

Due biglietti di primo anello rosso e un pass parcheggio (lotto B) assegnati con modalità Instant Win.

Una "Warm up experience" che comprende non solo due biglietti di primo anello rosso e un pass parcheggio (lotto B), ma anche la possibilità di assistere al riscaldamento del Milan dalla postazione a bordocampo di Radio 105, assegnata al termine del concorso tramite estrazione finale dei partecipanti che non hanno vinto con la modalità Instant Win.

Per tutti i dettagli del concorso e il regolamento vi invito consultare il sito web ufficiale, e per restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il Milan e altre promozioni di questo genere scaricate l’app ufficiale disponibile su App Store e Google PlayStore.