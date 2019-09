Virtus Verona-Cesena streaming e diretta Tv Serie C: dove vedere il match dell’8/9

Domenica 8 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match Virtus Verona-Cesena valido per la terza giornata del campionato di Serie C girone B. Le due compagini si sfideranno al al Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona. La squadra di mister Luigi Fresco ha perso, davanti ai propri spettatori, il derby col Padova, alla prima giornata, per 1-3 ed ha rimediato soltanto un pareggio, la scorsa settimana, contro il Gubbio. Il Cesena, invece, viene addirittura da due sconfitte consecutive: 4-1 per mano del Carpi e 1-2, in casa, contro il Vis Pesaro. Un avvio di stagione sicuramente non positivo per la neopromossa formazione bianconera che la Virtus dovrà essere brava a sfruttare, per raccogliere già punti preziosi in chiave salvezza.

VIRTUS VERONA-CESENA: INFO STREAMING E DIRETTA TV

Virtus Verona-Cesena in programma domenica 8 settembre alle ore 15:00 al centro sportivo Gavagnin-Nocini di Verona sarà visibile in diretta esclusiva su Eleven Sports. La sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere se acquistare il ticket dal costo di 3,90 euro, con il quale si potrà seguire il match in programma.