Non ha mantenuto le attesa la Triestina di Pavanel, oramai ex tecnico e sostituito al momento da Princivalli. Gli alabardati avevano fatto una buona impressione durante il pre-campionato, dove al Nereo Rocco misero in seria difficoltà la Juventus di Sarri, che si impose per 1-0 grazie a una perla di Dybala. La partenza in questo campionato di Serie B girone B è stata ottima grazie al 2-1 casalingo contro il Gubbio. Da li in poi, il buio più totale. Tre sconfitte consecutive a partire dalla terza alla quinta giornata. Risultati no che hanno causato l’esonero prematuro per Pavanel. Nell’ultima gara, la Triestina è riuscita a tirarsi su grazie alla vittoria per 3-0 sull’Arzignano Chiampo. Il prossimo avversario sarà l’insidiosa Vis Pesaro di Simone Pavan. I marchigiani hanno collezionato momentaneamente 7 punti, gli stessi della Triestina. Dunque si preannuncia un match infuocato alla ricerca di un posto utile per disputare i playoff utili per l’assalto alla Serie B. Calcio d’inizio ore 18:30, domenica 29 settembre.

Vis Pesaro-Triestina diretta tv e streaming, dove vedere Serie C domenica 29 settembre ore 15

Il match valido per la 7a giornata di Serie C girone B, Vis Pesaro-Triestina, sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Buon divertimento!