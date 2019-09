Wolverhampton-Chelsea streaming e diretta tv Premier League: dove vedere il match oggi 14 settembre

La quinta giornata di campionato della Premier League vedrà opporsi il Wolverhampton e il Chelsea. Le due compagini non sono partite al meglio, infatti, nelle prime quattro sfide hanno portato a casa rispettivamente 3 e 5 punti. Ciononostante sono due tra le squadre dalle quali ci si aspetta di più, infatti il Chelsea ha ritrovato la sua bandiera Frank Lampard sulla panchina e ha ridato un po’ di entusiasmo a tutto l’ambiente Blues, mentre il Wolverhampton, come accade da un paio d’anni a questa parte, ha fatto un mercato pieno di stelle, come Patrick Cutrone dal Milan e cercherà in questa stagione di fare il definitivo salto di qualità. I Blues si presentano con una sola sconfitta subita, per mano del Manchester United alla prima giornata e completano il loro passato recente 2 pareggi e una vittoria. I padroni di casa, invece, sono ancora in cerca della prima vittoria stagionale, ciononostante hanno conquistato due pareggi importanti contro Leicester e Manchester United. La partita sarà visibile su Sky Sport Football e sarà possibile seguire la diretta streaming su Goal.com e live-sport-tv. Il Match fra la big assente all’appello della prime quattro gare e la compagine che vuole fare il salto di qualità sta per cominciare, chi la spunterà?