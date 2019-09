ZAGABRIA-ATALANTA: L’ATTESA STA FINENDO – Manca solo un giorno al debutto ufficiale in Champions League per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: il primo avversario è la Dinamo Zagabria. Per passare il turno ci vuole ovviamente la giusta concentrazione, ma soprattutto tanta fame per conquistare i primi 3 punti del girone. Il popolo atalantino è carico e ci saranno circa più di tre mila tifosi nerazzurri a sostenere la squadra fino a Zagabria: un risultato semplicemente straordinario. Parlando in termini tecnico tattici, una pedina che ha fatto parlare molto è sicuramente l’attaccante Luis Muriel: autore di tre goal in tre partite di campionato, ma anche reduce da un problema al ginocchio che potrebbe condizionare il suo utilizzo domani.

ATALANTA, LE CONDIZIONI DI LUIS MURIEL

SOSPIRO DI SOLLIEVO, MA MEGLIO PRESERVARLO? – L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel aveva riscontrato dei problemi al ginocchio sinistro durante il match contro il Genoa (vinto per 2-1 al 95′): si temeva una distorsione per il numero 9 atalantino, ma per fortuna non si è trattato di qualcosa di grave. Aldilà di ciò, si valuterà che opzione attuare nei suoi confronti anche in vista di Zagabria: preservarlo per il campionato o rischiare facendolo giocare domani sera? Staremo a vedere come si evolverà la situazione