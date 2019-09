ZAGABRIA-ATALANTA: IL GIORNO E’ SEMPRE PIU’ VICINO – L’attesa aumenta il desiderio in quel di Bergamo: c’è tanta voglia di vedere l’Atalanta per la prima volta in Champions League. I sorteggi sono andati bene e la prima avversaria sarà la Dinamo Zagabria (fuori casa). Ovviamente servirà mantenere la concentrazione alta per portare a casa i primi tre punti e la squadra (Gasperini in primis) è consapevole di ciò. Il popolo atalantino è carico e non vede l’ora di seguire la Dea fino a Zagabria. Secondo le informazioni riportate sull’Eco di Bergamo, sono usciti i prezzi dei pacchetti per la trasferta in vista di Zagabria-Atalanta. Ecco tutte le informazioni.

ZAGABRIA-ATALANTA: I PREZZI DEI PACCHETTI – Partiamo dalla base: i posti a disposizione sono 2700 (più 300 liberi senza il bisogno della Ovet). Le soluzioni sono due: pullman e aereo, la scelta è basata non solo per un fattore di comodità ma anche di costi. La prima scelta costa 120 euro; la seconda 350 euro: ovviamente tutto compreso tra trasferimento, biglietto per la partita, accompagnatore e assicurazione medica. Con il pullman la partenza è prevista mercoledì mattina alle ore 8 rientro; stesso orario per quanto concerne l’aereo ma con una tempistica più ridotta.