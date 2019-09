ZAGABRIA-ATALANTA: L’ATTESA STA FINENDO PER IL GRANDE ESORDIO – L’attesa sta finendo per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che tra sei giorni esordirà in UEFA Champions League contro la Dinamo Zagabria. Una partita apertissima nella quale i nerazzurri vorranno conquistare i primi tre punti per stare tra le prime posizioni del girone fin da subito. Per arrivare alla vittoria servirà assolutamente la concentrazione giusta: tutto è possibile, ma guai a sottovalutare l’avversario. C’è un grandissimo entusiasmo in quel di Bergamo, in particolar modo da parte del popolo atalantino, e si prevede una grandissima invasione nerazzurra in quel di Zagabria.

ZAGABRIA-ATALANTA: INVASIONE NERAZZURRA TRA SEI GIORNI

QUANTO AMORE PER QUESTA DEA: IN 3MILA A ZAGABRIA – Per Zagabria-Atalanta il tifo nerazzurro è pronto a sostenere al 100% la sua squadra; indipendentemente dalla distanza. A Zagabria ci saranno più di 3mila tifosi della Dea: un risultato semplicemente straordinario per una piazza come quella bergamasca. Una sorta di “ritorno al futuro” visto che la stessa Dinamo è stata affrontata nel lontano 1990 (in Coppa UEFA dove gli orobici riuscirono a passare il turno), e anche allora fu invasione atalantina.