ADANI ATALANTA / SOLO COMPLIMENTI PER LA DEA – Manca una settimana al ritorno del campionato di Serie A, e i nerazzurri sono pienamente concentrati sulla sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi (incontro protagonista nella finale di Coppa Italia 2018-19). Il telecronista di Sky Sport Lele Adani ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo’ sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini: dichiarazioni che evidenziano la grandezza attuale della Dea sotto tutti i punti di vista.

ADANI ATALANTA: LE PAROLE DEL TELECRONISTA DI SKY SPORT

ATALANTA BIG DEL CALCIO ITALIANO – “Una parola chiave per definire questa Atalanta? Protagonismo. Di chiavi ce ne sono tante, ma questa è la prima che mi viene in mente sulla Dea perché le riassume un po’ tutte. Adesso la classifica dice che è la terza forza con quattro punti di vantaggio sulla quarta. Io colloco i nerazzurri nelle prime cinque. Juventus, Inter, Napoli e Roma sono superiori, ma non mi sorprenderò se nel caso l’Atalanta dovesse arrivare seconda. La spiegazione dell’exploit è molto chiara: un risultato al di là dei valori tecnici. Partita contro il Manchester? Un match tutto da vivere, per l’Atalanta e per i suoi tifosi. Il City è una formazione che puoi giocartela, nonostante la sua superiorità”.