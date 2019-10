Il primo posto del Monza di Brocchi non è proprio sicuro e per allontanare il pressing dell’Alessandria – distante di un solo punto – in questo campionato di Serie C Girone A, la capolista se la vedrà con l’Arezzo che al momento è al tredicesimo posto in classifica. La vittoria di domenica scorsa contro la Juventus U23 per 4-1 ha rivitalizzato il club di Galliani-Berlusconi, che nella giornata pretendete avevano perso inaspettatamente in casa contro il Siena per 2-0. Il progetto è ambizioso e non sono ammessi passi falsi. Gli aretini vengono da una vittoria per 3-1 contro la Pro Patria per 3-1 e in casa vogliono fare una bella figura con la prima della classe. Attenzione alla coppia Gori-Cutolo, in grande spolvero in queste ultime giornate. In attacco, il Monza si affiderà a Finotto, in rete tre volte di cui due nell’ultima sfida contro la Juventus Under 23. Il match sarà dunque di vitale importanza per Brocchi per consolidare il primato. Calcio d’inizio ore 17:30, domenica 6 ottobre.

Arezzo-Monza, streaming e diretta tv, dove vedere Serie C domenica 6 ottobre

La partita Arezzo-Monza, valida per l’ottava giornata di Serie C, Girone A, in programma domenica 6 ottobre alle ore 17:30, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports in esclusiva. Buon divertimento!