L’ottimo pareggio in casa della Germania ha dato vigore all’Argentina di Scaloni. L’albiceleste ha dimostrato di essere competitiva anche senza Leo Messi, nonostante il duo Lautaro Martinez-Dybala, non abbia brillato a Dortmund. Nel primo tempo, la squadra è sembrata spenta e molto prevedibile. I segnali incoraggianti sono arrivati solamente da De Paul, che ha colto il palo. Nella ripresa, le seconde linee hanno dimostrato grande voglia e attaccamento alla maglia. Ciò che serve all’Argentina per rialzarsi dopo un Mondiale 2018 da dimenticare e una Copa America culminata con il terzo posto di consolazione. Troppo poco per una squadra come quella di Scaloni.

Il test che andrà in programma domenica 13 ottobre alle ore 16 contro l’Ecuador, sarà senz’altro probante per il CT. L’Ecuador è sempre una squadra ostica e che viene da due vittorie consecutive in amichevole contro Perù e Bolivia. L’ultima volta che le due selezioni si sono incontrate è stato nel 2017, quando l’Argentina staccò il pass per Russia 2018 grazie alla tripletta di Lionel Messi. Calcio d’inizio domenica 13 ottobre, ore 16.

Argentina-Ecuador streaming e diretta tv, dove vedere amichevole 13 ottobre

Il match amichevole Argentina-Ecuador, in programma domenica 13 ottobre ore 16, non sarà trasmessa in diretta tv da nessuna emittente televisiva italiana. Al momento, non è previsto nemmeno lo streaming del match. Consigliamo gli appassionati di calcio di seguire i profili Twitter e Facebook delle due selezioni che potrebbero trasmettere il match in diretta streaming.