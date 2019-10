Armenia-Italia Qualificazioni Europei under 21: dove vedere il match del 14/10

VERSO ARMENIA-ITALIA UNDER 21

Lunedì 14 ottobre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21 Armenia-Italia. Le due compagini si sfideranno al Vazgen Sargsyan Republican Stadium. Gli azzurrini sono reduci da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare di qualificazione ai prossimi Europei. I ragazzi di mister Paolo Nicolato, infatti, hanno vinto per 5-0 contro il Lussemburgo ed hanno pareggiato per 0-0 contro i pari età dell’Irlanda. I padroni di casa, invece, sono reduci da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due sfide continentali. L’Armenia, infatti, ha perso per 6-1 contro l’Islanda ed ha vinto, in casa, per 2-0 contro il Lussemburgo under 21.

L’Italia è a quota 4 punti in due partite e bisogna correre, perché davanti c’è l’Islanda a 6 (anch’essa in due partite, in campo domani contro la Svezia, un solo punto in 2 match) e soprattutto l’Irlanda a 10 (con 4 gare giocate).

ARMENIA-ITALIA UNDER 21: STREAMING E DIRETTA TV

Armenia-Italia Under 21 sarà trasmessa in tv in chiaro sulla Rai, come accade sempre per tutte le partite delle nostre rappresentative. Diretta sul canale Rai2 (in HD sul 502) a partire dalle 18, con la possibilità di seguire anche anche il match di qualificazione a Euro 2021 in streaming grazie alla piattaforma Rai Play utilizzabile su computer, tablet e dispositivi portatili.