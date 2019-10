Il match è dunque di vitale importanza per l’assalto ai play-off, meta che entrambe le squadre vogliono raggiungere. La compagine di Zanetti spera di recuperare in fase di finalizzazione l’attaccante olandese Da Cruz, a secco da ben tre gare. L’unica nota positiva per l’Entella in queste due ultime giornate, è la vena realizzativa dell’attaccante De Luca, in gol da due giornate consecutive. Calcio d’inizio ore 15, venerdì 25 ottobre.

Ascoli-Entella streaming e diretta tv, dove vedere Serie B venerdì 25 ottobre

Il match Ascoli-Entella, valido per l’ottava giornata di Serie B, in programma venerdì 25 ottobre ore 15, sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. La piattaforma DAZN ha reso disponibile per gli abbonati anche un’applicazione apposita dove sarà possibile connettersi per vedere il match direttamente da smartphone, pc o tablet. Buon divertimento!