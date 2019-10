ATALANTA, IL PROGRAMMA AL CENTRO BORTOLOTTI – L’Atalanta, terza in classifica, è la grande protagonista di questa prima parte di Serie A: contando anche del miglior attacco del campionato. Questa settimana tutti si fermano per la pausa Nazionale, nella quale ci troviamo in un contesto che comprende varie competizioni calcistiche: le qualificazioni all’Europeo, i round preliminari Puoi incollare massimo 50 parole alla volta 3 volte ad articolo della Coppa d’Africa e semplici amichevoli. Ovviamente i nerazzurri non saranno da meno e a prendere parte in questa programmazione ci saranno ben tredici giocatori. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e proviamo ad analizzare la situazione al Centro Bortolotti di Zingonia.

LA SITUAZIONE IN QUEL DI ZINGONIA PER L’ATALANTA

POCHI, PROMETTENTI (E MAGARI QUALCHE TEST) – Per i nove che rimarranno a disposizione dell’allenatore Gian Piero Gasperini, il programma non varierà di una virgola: oggi pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia verranno proseguiti gli allenamenti. Certo, con soltanto poche pedine puoi fare poco, ma sicuramente può diventare una grande opportunità per testare qualche elemento. La solidità di questo gruppo è fondamentale per arrivare a certi risultati, anche se in queste circostanze meglio uscirne senza infortuni: capitolo che può condizionare la stagione non solo dell’Atalanta ma anche del giocatore stesso.