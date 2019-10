ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro l’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita importantissima per i nerazzurri che vogliono consolidare il terzo posto in classifica, oltre a riscattare la disfatta contro il Manchester City di Guardiola in UEFA Champions League. Contro i friulani si prospetta il tutto esaurito e il popolo atalantino non vede l’ora di trascinare la sua Dea verso la vittoria. Si prospetta una grande battaglia e nulla sarà scontato. Per quanto riguarda invece i biglietti per la sfida casalinga contro il Cagliari, molti tifosi si sono mossi per prendere subito i ticket. Ecco la situazione attuale.

ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI: I SETTORI A DISPOSIZIONE

LAST MINUTE PER LA CURVA NORD – L’Atalanta ieri pomeriggio ha pubblicato sul sito di Vivaticket la possibilità di prendere i biglietti per il match contro il Cagliari di Rolando Maran, e molti tifosi si sono fiondati online per prenderli. In tribuna Ubi ci sono molti posti a disposizione; stessa cosa in Curva Morosini. Per quanto riguarda invece la Curva Pisani si sta esaurendo: rimangono ancora dei posti, ma non per molto. In questi casi conviene affrettarsi per prendere gli ultimi biglietti disponibili.