ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI (IN ATTESA DI NAPOLI)- L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro il Napoli di Carlo Ancelotti. Una partita apertissima e dalla grande posta in palio: entrambe hanno bisogno di vincere per consolidare la loro forza e fare un passo importante in classifica. I nerazzurri sono al terzo posto, ma anche a tre lunghezze dalla vetta (guidata dalla Juventus di Maurizio Sarri). Se da una parte si pensa a domani, dall’altra c’è l’occhio verso il match contro il Cagliari di Rolando Maran al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco le ultimissime per quanto concerne i biglietti.

ATALANTA-CAGLIARI BIGLIETTI: TUTTO ESAURITO AL GEWISS STADIUM

Il popolo atalantino è carico per la sfida contro i sardi: può essere considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto per l’Europa (i rossoblu sono la sorpresa della stagione). In termini di biglietti, dalla scorsa settimana attraverso il sito ufficiale di Vivaticket, vi era la possibilità di andare a vedere la sfida di domenica e dopo qualche giorno ecco il risultato finale: Curva Nord Pisani, Morosini e tribuna Ubi sono esauriti. Gli unici posti rimasti disponibili sono quelli più costosi in VIP. Si prospetta domenica una grande atmosfera atalantina al Gewiss Stadium.