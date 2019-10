ATALANTA GEWISS STADIUM – Quella di domenica sarà una partita storica per l’Atalanta e per tutta la città di Bergamo: contro il Lecce verrà inaugurata la nuova Curva Pisani. Quattro mesi di paziente attesa, un cantiere in pieno movimento per compiere l’opera e il gioco è fatto. Domani i nerazzurri apriranno un nuovo ciclo della storia atalantina: il primo passo verso un futuro da “Dea” sotto tutti i punti di vista. Alcuni possono vedere questa ristrutturazione come una formalità, ma quello che gli altri chiamano semplicemente “stadio”, per questa gente è una casa.

UN MURO NERAZZURRO AL SOSTEGNO DELLA SQUADRA – Molte cose sono cambiate, non solo dal punto di vista strutturale nella quale ci sono sia la copertura che i posti a sedere, ma anche per quanto concerne l’aspetto legato principalmente al tifo. Se prima ci potevano stare soltanto seimila persone, ora addirittura in novemila: con tanto di struttura attaccata al campo. Tantissimi addetti ai lavori, vedendola in prima persona, hanno sottolineato la maestosità della stessa curva: definendola di grande impatto (non solo visivo). Chissà quando sarà piena che effetto farà.

IL PREMIO DI UN POPOLO CHE NON MOLLA MAI: IL CONSOLIDAMENTO DEI PROPRI VALORI – Se dovessimo guardare il contesto da un punto di vista romantico, possiamo definire questa Curva Nord un premio per il popolo atalantino. Un tifo che ha sempre sostenuto la squadra indipendentemente dal risultato: stando addirittura sotto l’acqua (la vecchia Pisani era scoperta) pur di trascinare l’Atalanta verso la vittoria. Ora tutto è cambiato: quei gradoni di cemento non ci sono più e sopra ci sarà una mega copertura che farà da tetto agli oltre novemila tifosi nerazzurri, ma i valori che sono stati tramandati di generazione in generazione non moriranno mai. Il grande successo di questo popolo non è solo l’Europa, ma il fatto di aver consolidato la propria mentalità nonostante la società stia entrando nell’ottica di una big: ecco rispecchiato il concetto dell’atalantinità.