Atalanta-Fiorentina streaming e diretta Tv Supercoppa Primavera: dove vedere il match del 28/10

Lunedì 28 ottobre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la Supercoppa Primavera tra Atalanta-Fiorentina. Le due compagini si sfideranno al Gewiss Stadium, nuovissimo impianto sportivo della città di Bergamo. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive in campionato. In particolare, la Dea ha vinto per 5-2 in casa contro il Pescara ed ha vinto anche in trasferta per 2-0 contro la Lazio. I bergamaschi, hanno vinto anche in Youth League superando per 3-1, in trasferta, i pari età del Manchester City. La Fiorentina, invece, si avvicina al match reduce da due pareggi nelle ultime due gare stagionali. I viola, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in casa contro il Chievo Verona ed hanno pareggiato, sempre in casa, per 3-3 contro il Pescara.

ATALANTA-FIORENTINA SUPERCOPPA PRIMAVERA: INFO E PREZZI BIGLIETTI

Attraverso il suo sito ufficiale, l’Atalanta ha reso noti quelli che sono i prezzi dei biglietti disposti per la partita di lunedì 28 alle ore 20:30 contro la Fiorentina Primavera, che affronterà i baby nerazzurri nella finalissima di Supercoppa italiana. I tagliandi per il settore ospiti, quello che interessa più da vicino ai tifosi viola, saranno acquistabili singolarmente al prezzo di 5 euro ciascuno. Ai tifosi della Fiorentina – si legge sul sito ufficiale dell’Atalanta – è riservato il “Settore ospiti” del Gewiss Stadium. Il biglietto per accedere al “Settore ospiti” è acquistabile senza obbligo di Fidelity Card: il “Settore ospiti” non sarà in vendita il giorno della partita.

ATALANTA-FIORENTINA SUPERCOPPA PRIMAVERA: LIVE STREAMING E DIRETTA TV

Atalanta-Fiorentina, valevole per la Supercoppa Primavera, in programma lunedì 28 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile in chiaro e in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su pc, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico, collegandosi al sito ufficiale del canale tv Sportitalia. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24,