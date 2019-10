ATALANTA GASPERINI: IL PUNTO SULLA STAGIONE NERAZZURRA – I bergamaschi hanno chiuso molto bene questa prima parte di stagione: terzo posto in classifica, miglior attacco della Serie A Tim e un gioco spumeggiante che fa divertire tutti. C’è ancora qualche tassello da migliorare in Champions League (due sconfitte contro Dinamo Zagabria e Shakhtar) ma ci sono ancora quattro incontri per cambiare le sorti del girone. Ai microfoni della UEFA ha parlato l’allenatore dell’Atalanta Gasperini: tra bilanci, voglia di riscatto e qualche dichiarazione sul capitano Papu Gomez.

LE PAROLE DELL’ALLENATORE DELL’ATALANTA GASPERINI



“Dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, per numeri e per come abbiamo giocato, il nostro obbiettivo era quello di prendere credibilità anche in Champions, la competizione migliore al mondo e capire che non ci eravamo arrivati per pura casualità. Con lo Shakhtar abbiamo fatto la partita giusta, ma c’è grande rammarico per il finale: la squadra può crescere e giocare contro queste realtà del calcio europeo. Papu Gomez? Ha avuto anche lui un’evoluzione incredibile. Il primo anno era più attaccante realizzando 16 gol. Poi ha avuto una trasformazione che lo ha portato a giocare sulla trequarti, ma ciò ha fatto di lui un leader per i suoi compagni. Forse a questi livelli è arrivato un po’ tardi, ma è un giocatore importante per l’Atalanta”.