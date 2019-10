ATALANTA GEWISS STADIUM – L’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Lecce: una partita nella quale servirà dare tutto per portare a casa i primi tre punti casalinghi della stagione. Una grande opportunità visto che in serata ci sarà anche il derby d’Italia Inter-Juventus, ma non solo. Quella contro i pugliesi sarà anche il debutto della nuova Curva Nord atalantina: ristrutturata dopo quattro mesi di paziente attesa. Tempo di sistemare i seggiolini, risolvere le ultime problematiche della fase impiantistica e il gioco è fatto sotto tutti i punti di vista. Oggi la Lega Calcio ha diramato un comunicato nella quale è stata data l’ufficialità alla stessa Atalanta di disputare le partite casalinghe nel nuovo Gewiss Stadium. Ecco il comunicato.

ATALANTA GEWISS STADIUM: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA GEWISS STADIUM: IL COMUNICATO DELLA LEGA CALCIO – “A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. dell’istanza presentata dalla società Atalanta B.C. S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “Gewiss Stadium – Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 24 del 23 agosto 2019, si comunica qui di seguito l’impianto sportivo ufficiale della società Atalanta B.C. S.p.A. per le gare interne della stagione sportiva 2019/2020. ATALANTA B.C S.p.A: stadio Gewiss Stadium”. Atleti Azzurri d’Italia