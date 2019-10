ATALANTA GOMEZ: LA SITUAZIONE DEL CAPITANO ATALANTINO – I nerazzurri hanno cominciato con il piede giusto questa stagione tra terzo posto, miglior attacco della Serie A e gioco spettacolare. In Champions League la situazione cambia con due sconfitte contro Dinamo Zagabria e Shakhtar, ma c’è ancora il tempo per migliorare sotto tutti i punti di vista. Uno degli elementi, nonché protagonista di questo inizio orobico spumeggiante è sicuramente il capitano dell’Atalanta Gomez: giocatore nettamente in crescita ma soprattutto a caccia di record per entrare sempre di più nella storia atalantina.

L’ATTACCANTE DELL’ATALANTA GOMEZ E LA STORIA NERAZZURRA

LE 200 PRESENZE E UN RECORD DI GOAL TARGATO GERMAN DENIS: MISSIONE POSSIBILE – Da quando il capitano dell’Atalanta Gomez ha cominciato a vestire la maglia nerazzurra nel lontano 2014/2015 (dai tempi di Stefano Colantuono), ha collezionato statistiche di tutto rispetto: 199 presenze e 49 reti tra campionato, Coppa Italia e UEFA Europa League. Il numero 10 atalantino, soprattutto da quando è stato messo sulla trequarti dietro le punte, ha riscontrato una grandissima crescita: decisivo per le sorti della Dea. Ora come ora è arrivato a quota tre marcature in sette presenze in Serie A e se dovesse continuare così potrebbe avvicinarsi (o magari superare) il record dei 16 goal siglati nel 2017, ma soprattutto diventare il miglior marcatore straniero della storia dell’Atalanta: German Denis ha siglato 56 marcatura tra il 2011 e il 2016, ma il Papu è sempre più vicino. Staremo a vedere.