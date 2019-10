L’ATTACCANTE DELL’ATALANTA ILICIC SCALPITA – La Dea guidata da Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di sabato contro la Lazio: match importante in ottica Europa, ma soprattutto da non sottovalutare. Ai nerazzurri mancherà Duvan Zapata per infortunio e molto probabilmente vedremo Muriel titolare, ma questo match sarà una grande opportunità per il fantasista dell’Atalanta Ilicic: soprattutto in termini di goal. Il numero 72 atalantino lo affiancherà in attacco e sarà necessario sfruttare al meglio la sua qualità offensiva.

BUON INIZIO E SEMPRE DECISIVO – La stagione 2019-2020 è cominciata bene per Josip Ilicic che nelle prime giornate di campionato ha dimostrato che è un giocatore fondamentale per questa Atalanta: corsa, dribbling, assist e apertura degli spazi. Gian Piero Gasperini lo reputa un fuoriclasse per la Dea e soprattutto in grado di rendere bene in qualunque momento: sia dall’inizio che a partita in corso. Certo, Muriel (ricoprendo il suo ruolo) ha dimostrato che non si è dipendenti dal numero 72 atalantino, ma non si può non sottolineare il suo enorme potenziale.

ORA SERVONO I SUOI GOAL – Un dato nella quale però il fantasista dell’Atalanta Ilicic sta venendo a mancare è sul fattore goal: in sei match disputati ne ha realizzato soltanto uno. L’anno scorso è riuscito ad arrivare tranquillamente in doppia cifra ed è intenzionato a ripetere ciò. Certo, se rimane a secco ma in compenso è decisivo per far segnare i suoi compagni di squadra va bene anche così, ma vista l’assenza di una macchina da goal come Duvan Zapata, serviranno assolutamente le marcature del numero 72 atalantino. Staremo a vedere cosa succederà contro la Lazio domani.