Vincenzo 7-1 contro l’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta si conferma non solo il miglior attacco della Serie A, ma anche una probabile pretendente per vincere il campionato. Certo, è un percorso lungo e faticoso, ma gli uomini di Gasperini sono pronti a tutto. Tra i tanti che hanno brillato domenica, c’è il fantasista Josip Ilicic che, dopo un periodo buio, è riuscito a sbloccarsi definitivamente sotto tutti i punti di vista. Il suo “ritorno” è stato fondamentale e lo sarà per il resto della stagione orobica.

UN PUNTO DI PARTENZA PER ILICIC: LA STAGIONE COMINCIA DA QUI – Il fantasista dell’Atalanta stava attraversando un tunnel dove non riusciva a rendere come prima: da quando ha sbagliato quel rigore contro lo Shakhtar non era più lo stesso. Josip era entrato in una sorta di “crisi” momentanea, ma nonostante ciò il popolo atalantino continuava a sostenerlo. Contro l’Udinese ha dimostrato alla critica che lui è tutto tranne che finito: doppietta, tanta qualità in attacco, corsa, dribbling e voglia di uscire con la maglia sudata. Domani ci sarà il Napoli e il suo “ritorno” sarà decisivo. Per Ilicic questo è un grande punto di ripartenza per cambiare le sorti della sua stagione: l’Atalanta sta volando nei piani alti e se dovesse continuare così, potremmo assistere ad una grandissima stagione.