VERSO ATALANTA-LECCE: TURNOVER O TITOLARI? – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro il Lecce. Una partita nella quale i nerazzurri vogliono continuare la striscia positiva in campionato: quella stessa striscia che ha portato la Dea al terzo posto. Una grande opportunità anche in vista di Juventus-Inter, ma in questi casi serve pensare al proprio “orto”. In termini tecnici, il mister di Grugliasco dovrà valutare alcune dinamiche: turnover visto l’impegno contro lo Shakhtar oppure insistere con i titolari vista la posta in palio? Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione orobica in vista di Atalanta-Lecce.

ENERGIE DA RIFIATARE, GENTE DA SCHIERARE: SI PUO’ FARE UN MISTO – Atalanta-Lecce sulla carta può essere alla portata per i nerazzurri, ma nel calcio mai dire mai. Visto l’impegno di Champions è giusto far rifiatare chi mercoledì ha dato tutto e di più, anche se, vista la grande opportunità a livello di classifica non bisogna dare nulla per scontato. Per Gian Piero Gasperini non sarebbe un problema fare una sorta di misto tra titolari e turnover. Esempio: dentro Kjaer al posto di Masiello; Freuler sostituirà Pasalic; mentre in attacco il trio formato da Zapata, Ilicic e Gomez può rimanere intatto. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.