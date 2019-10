ATALANTA-MANCHESTER CITY BIGLIETTI: LA SITUAZIONE

ATALANTA-MANCHESTER CITY BIGLIETTI, APERTA LA PREVENDITA – Per chi non ha avuto la possibilità di fare l’abbonamento in quel di San Siro, oggi verrà effettuata la prevendita sui biglietti del match contro gli inglesi. Come per la partita contro lo Shakhtar verrà messo a disposizione il secondo anello rosso. Si prospetta un grande tutto esaurito per questa Atalanta che sta scrivendo pagine importanti della sua storia.