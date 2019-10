L’ATTACCANTE DELL’ATALANTA MURIEL SCALPITA – La Dea è pienamente concentrata sulla prossima sfida di campionato contro la Lazio di Simone Inzaghi: partita importantissima in chiave europea. I nerazzurri però hanno subito un brutta botta con l’infortunio di Duvan Zapata (fuori per tre settimane) e c’è il bisogno di trovare l’alternativa giusta. Tra i tanti scalpita l’attaccante dell’Atalanta Muriel: alla ricerca della grandissima consacrazione viste le sue potenzialità offensive.

LA SITUAZIONE DELL’ATTACCANTE DELL’ATALANTA MURIEL

CONTINUITA’ DEL PROPRIO POTENZIALE: L’ATALANTA CREDE IN LUI – Luis Muriel è sempre stato quell’attaccante che a Gian Piero Gasperini mancava, in particolar modo a partita in corso: agile, veloce, bene sul profilo della qualità e freddezza sotto porta. In cinque presenze di campionato ha segnato tre volte (due con la Spal e uno contro il Genoa) convincendo tutti del suo enorme potenziale. Nelle annate precedenti molti sottolineavano però la discontinuità dell’attuale numero 9 atalantino, reputandolo una pedina incompiuta. Bergamo ha la enorme capacità di essere paziente nell’attendere un giocatore: lo è stato per Duvan Zapata l’anno scorso per esempio. Ciò permetterebbe al ragazzo di lavorare con più tranquillità a livello psicologico senza particolari pressioni addosso. Certo, sarà il campo a parlare (ed è giusto che sia così), ma le premesse sono ottime e il colombiano ha la giusta fame per affermarsi sempre di più nell’Atalanta: riconosciuta da lui come una grandissima opportunità.