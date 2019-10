ATALANTA NAZIONALI: TANTI I CONVOCATI – L’Atalanta, terza in classifica, è la grande protagonista di questa prima parte di Serie A: contando anche del miglior attacco del campionato. Questa settimana tutti si fermano per la pausa Nazionale, nella quale ci troviamo in un contesto che comprende varie competizioni calcistiche: le qualificazioni all’Europeo, i round preliminari della Coppa d’Africa e semplici amichevoli. Ovviamente i nerazzurri non saranno da meno e a prendere parte in questa programmazione ci saranno ben tredici giocatori. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e proviamo ad analizzare la situazione, tenendo presente anche di quello che sarà il programma in quel di Zingonia.

ATALANTA NAZIONALI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA NAZIONALI / TRA PARTITE E ZINGONIA (SOLO NOVE PEDINE A DISPOSIZIONE DI GIAN PIERO GASPERINI) – Le partite con le varie nazionali dureranno una settimana (da oggi a martedì prossimo), da contare che Zapata e Muriel giocheranno insieme; mentre Freuler e Kjaer si affronteranno in Danimarca-Svizzera, sabato alle 18 a Copenaghen. Tra i tanti c’è anche Ibanez che sarà impegnato nel Brasile Under 23. Per i nove che rimarranno a disposizione dell’allenatore Gian Piero Gasperini, il programma non varierà di una virgola: appuntamento domani pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per proseguire con gli allenamenti.