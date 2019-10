L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla prossima sfida di campionato contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Una partita apertissima sotto tutti i punti di vista nella quale c’è una grandissima posta in palio: punti chiave per la rincorsa all’Europa. La Dea si trova stabilmente al terzo posto in classifica e non vuole mollare di un centimetro la presa: al di là dell’impegno contro il Manchester City in UEFA Champions League (competizione dove i bergamaschi non hanno conquistato neanche un punto). Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma atalantino al Centro Bortolotti di Zingonia.

IL PROGRAMMA DELL’ATALANTA A ZINGONIA

Oggi riprendono gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia: più precisamente verso il pomeriggio. La preparazione in vista del match continua nonostante l’assenza di molti giocatori (con la pausa per le Nazionali sono rimasti addirittura in nove alla corte di Gian Piero Gasperini). I nerazzurri vogliono rimanere incollati al treno delle prime tre e servirà dare tutto per portare a casa un colpo esterno a Roma. Da contare anche le valutazioni sull’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata: rientrato a Bergamo per via dell’infortunio riscontrato in Nazionale. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.