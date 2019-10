L’Atalanta, terza, in classifica, è la grande protagonista di questa prima parte di Serie A:contandoanchedelmiglior attacco del campionato. Questa settimana tutti si fermano per la pausa Nazionale, nella quale ci troviamo in un contesto che comprende varie competizioni calcistiche: le qualificazioni all’Europeo, i round preliminari della Coppa d’Africa e semplici amichevoli. Ovviamente i nerazzurri non saranno da meno e a prendere parte in questa programmazione ci saranno ben tredici giocatori. Aldilà di ciò la società bergamasca si sta muovendo alla grande dal punto di vista del Marketing e della tutela del “prodotto Atalanta” sotto tutti i punti di vista. E’ stato aperto un nuovo punto Atalanta Store allo stadio di Bergamo: grande possibilità anche il giorno stesso della partita di acquistare sciarpe, maglie, cappelli e molto altro sul mondo atalantino. Ecco il comunicato della società.

ATALANTA STORE: IL COMUNICATO DELLA DEA (ATALANTA.IT) – “I prodotti ufficiali della tua squadra del cuore da domenica 6 ottobre ed in occasione delle partite casalinghe dell’Atalanta li potrai trovare anche al Gewiss Stadium! Un’Atalanta corner ben fornito dove potrai trovare sciarpe, cappellini, maglie gara ufficiali home & away, penne, portachiavi… Non perdere l’occasione prima o dopo la partita di regalare o regalarti un prodotto ufficiale della tua squadra del cuore. Atalanta Corner lo trovi al Gewiss Stadium in Via Giulio Cesare tra i numeri civici 18/A e 18/B”.