VERSO ATALANTA-UDIENESE: IL PROGRAMMA DI OGGI – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domenica contro l’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita fondamentale per i nerazzurri che con una vittoria consoliderebbero il loro terzo posto in classifica (dietro Juventus e Inter). La sconfitta contro il Manchester City è stata una lezione che ha reso i giocatori orobici più forti di prima: come dice sempre il tecnico di Grugliasco (cittadino onorario di Bergamo), l’Atalanta non perde ma impara. Dall’altra parte ci sono i friulani che stanno disputando una buona stagione e hanno bisogno di punti per avvicinarsi sempre di più alla salvezza. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo il programma atalantino odierno al Centro Bortolotti di Zingonia.

COMUNICATO ATALANTA BC SULLA QUESTIONE ALLENAMENTI (IN VISTA DI ATALANTA-UDINESE) – “Squadra subito al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia. Archiviato l’impegno di UEFA Champions League, i nerazzurri si sono allenati questa mattina in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15 contro l’Udinese al Gewiss Stadium. Squadra divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, allenamento sul campo per gli altri. Kjaer, Palomino e Zapata hanno fatto lavoro differenziato sul campo. Domani, sempre al Centro Bortolotti, è in programma un allenamento al pomeriggio a porte chiuse”.