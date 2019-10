ATALANTA-UDINESE BIGLIETTI: LA SITUAZIONE ATTUALE

ATALANTA-UDINESE BIGLIETTI: VIA LIBERA ALLA VENDITA – Oggi, attraverso il sito di Vivaticket è stato dato il via libera alla vendita dei biglietti per il match casalingo contro l’udinese al Gewiss Stadium solo ai possessori di Dea Card. Coloro che hanno a disposizione la tessera avranno la possibilità di acquistare tranquillamente il loro posto. Curva Nord? Per il momento sono tanti i posti a disposizione ma come si dice in questi casi “chi prima arriva meglio alloggia”. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.