ATALANTA-UDINESE FORMAZIONI: MATCH DALLA GRANDE POSTA IN PALIO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha tanta voglia di riscattarsi in campionato, ed è pienamente concentrata sulla sfida di domenica pomeriggio contro l’udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita dalla grande posta in palio: in caso di vittoria i nerazzurri consoliderebbero il loro terzo posto in classifica. Dall’altra parte però ci sono i bianconeri che fino ad ora stanno disputando un buon campionato, con l’obbiettivo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Ma come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni di Atalanta-Udinese.

ATALANTA-UDINESE FORMAZIONI: GLI SCHIERAMENTI DELLE DUE SQUADRE

Per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini classico 3-4-1-2 con Malinovskyi a sostegno del duo Papu Gomez-MURIEL (autore di una doppietta contro la Lazio). Sulle fasce ritornano Gosens ed Hateboer: stessa cosa per lo svizzero Remo Freuler. Chiavi della difesa affidate a Toloi, Masiello e Palomino. L’Udinese scenderà in campo con un 3-5-2 con l’attacco formato da Lasagna e Okaka. Da contare l’innesto di De Paul e Mandragora a centrocampo: essi daranno una mano soprattutto in fase offensiva.

ATALANTA-UDINESE FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Muriel.

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka.