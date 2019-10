ATALANTA-UDINESE: L’ATTESA STA FINENDO – L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida di domani contro l’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo. Una partita dalla grande posta in palio: i nerazzurri per consolidare il terzo posto (dietro solo a Juventus e Inter); i friulani bianconeri per raggiungere il prima possibile la salvezza. Si prospetta una grande battaglia, nonostante manchi tra le fila bergamasche Duvan Zapata. Inoltre, serve riscattare la disfatta di Manchester: cinque batoste dal City di Guardiola in UEFA Champions League. Quella contro l’Udinese sarà un match attorniato da un popolo nerazzurro caldo: pronto a trascinare la sua Dea verso i tre punti.

(QUASI) TUTTO ESAURITO AL GEWISS STADIUM – Atalanta-Udinese è un match importante per i nerazzurri, e per conquistare i tre punti servirà l’appoggio di tutto il popolo atalantino. Al Gewiss Stadium di Bergamo, nella quale è stata ultimata la facciata, si registra praticamente il tutto esaurito (escludendo la tribuna vip). Sappiamo quanto sia forte l’amore verso questi colori e domani vedremo un contesto assolutamente indescrivibile. Contro il Lecce è stato uno spettacolo unico sotto tutti i punti di vista: soprattutto nell’intensità nel fare i cori dalla nuova Curva Nord Pisani. Staremo a vedere come si evolverà la situazione domenica alle 15:00.