AZ Alkmaar-Manchester United streaming e diretta tv, dove vedere Europa League 3 ottobre

Vuole ingranare la marcia giusta il Manchester United di Solskjaer. Dopo il pareggio casalingo contro l’Arsenal, i Red Devils vogliono riscattarsi in Europa League. Il primo match nel Gruppo L da parte degli inglesi contro l’Astana, è stato vincente ma il team di Old Trafford non convince. Solskjaer non ha ancora trovato una quadratura giusta e manca il punto di riferimento in attacco. Gli addii di Lukaku e Sanchez hanno reso la strada spianata ai talenti Martial e Rashford, ma i giovani attaccanti non stanno ripagando le speranze a loro destinate. Dopo una buona partenza da parte di entrambi, Martial si è infortunato e Rashford pare essersi inceppato. Anche se le sue prestazioni non sono poi così male. La difesa nonostante l’arrivo di Maguire, non è migliorata e continua a prendere gol.

Il decimo posto in Premier League fa scricchiolare la panchina del tecnico norvegese e la partita di questa sera contro l’AZ Alkmaar, determinerà il suo futuro a Old Trafford. La squadra olandese è al terzo posto in classifica e viene da tre vittorie consecutive. Motivo in più per preoccuparsi per lo United. Calcio d’inizio giovedì 3 ottobre, ore 18:55.

AZ Alkmaar-Manchester United, streaming e diretta tv, Europa League 3 ottobre

Il match valido per la seconda giornata di Europa League, Gruppo L, AZ Alkmaar-Manchester United, in programma giovedì 3 ottobre ore 18:55, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport. Per coloro che vogliano vedere il match in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o pc, consigliamo l’applicazione Sky Go, destinata solamente agli abbonati Sky. Buon divertimento!