Bale via dal Real Madrid il prossimo anno, questa volta veramente

Le strade tra Gareth Bale il Real Madrid si separeranno il prossimo anno. Questa volta non ci saranno ripensamenti di società e calciatore. L’indiscrezione è stata rilasciata da AS. Il giornale spagnolo afferma che il gallese è arrivato oramai al capo linea dopo l’esclusione in Champions League contro i belgi del Club Brugge, match terminato 2-2. Zidane aveva gia fatto capire di non voler puntare più sull’ex Tottenham dall’estate scorsa, quando disse che “un eventuale trasferimento di Bale sarebbe un bene per la squadra e per il giocatore stesso”.

Dichiarazioni che non piacquero al calciatore gallese, il quale però è rimasto al Real Madrid nonostante questi chiari segnali. Le merengues non hanno più bisogno di lui e Gareth potrebbe tornare in Inghilterra, dove il Tottenham lo sta cercando ma non solo. Il contratto di Bale è in scadenza nel 2022, dunque i blancos dovranno cedere l’attaccante al miglior offerente. Gli infortuni e l’impiego non proprio continuativo di Bale in queste ultime stagioni hanno fatto calare vertiginosamente il prezzo del calciatore, che oramai non vale più i 100 milioni di euro sborsati dal Real al Tottenham nel 2013. In Liga, Bale ha realizzato 80 reti con le merengues, vincendo ben 4 Champions League da protagonista, andando in gol in due finali. L’ultima contro il Liverpool due anni fa.